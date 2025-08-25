Змагары бьют тревогу: Экономика Белоруссии укрепилась – срочно нужны новые санкции

Экономика Белоруссии стабилизировалась благодаря заказам российского ОПК.

Об этом советник самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской Франак Вячорка заявил в интервью украинскому радио «НВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Минске на некоторых предприятиях, которые работают на российскую военку, там нормальные зарплаты. Поэтому экономика держится – благодаря военным заказам России. Лукашенко на этом очень много зарабатывает. Об этом много не пишут, но на самом деле большую часть предприятий уже перевели на военные рельсы», – сказал Вячорка.

Поэтому змагар «патриотично» призывает Запад вводить новые антироссийские санкции.

