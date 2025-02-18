Зеленскому поводили членством по губам – киевский эксперт

Анатолий Лапин.  
18.02.2025 10:39
  (Мск) , Киев
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Дзен, НАТО, Политика, США, Украина


Для киевского режима сыплются все идеологические конструкции, выстроенные им за последние три года.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для киевского режима сыплются все идеологические конструкции, выстроенные им за последние три года. Об...

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По мнению Золотарева, главным разочарованием для просроченного украинского президента Владимира Зеленского является тот факт, что Украину не примут в НАТО.

«К сожалению для Владимира Александровича, все идеологические конструкции сейчас сыплются. Что касается и членства в НАТО, как неудобно получилось. Выходит экс-генсек, и гуляет сейчас очень злой такой мем: «Членством по губам». С самым серьёзным видом рассказывали о перспективах членства Украины в НАТО, более того, тех, кто осмелился в этом усомниться, тут же записывали в прокремлёвские, в пророссийские и так далее, тут же наклеивали ярлычок.

А теперь оказывается, что именно так дело и обстоит: «Никто и не обещал, ну, извините». И, наконец, что касается Трампа. Ну, для меня показательно то, что Трамп, встреча Зеленского с Трампом не состоялась и вряд ли состоится раньше, чем Трамп встретится с Путиным. Это маркер несчастья для Владимира Александровича и для Украины, это наглядно показывает отношение.

Я не раз указывал на те моменты, которые поспособствовали такому отношению к Зеленскому, Трамп его просто в упор не видит. Вот приезжают с драфтом договора, ну, благо, там абсолютно позорный колониальный договор, и дают час на размышления: «Через час подпишите». Ну, вот это маркер отношения», – заявил Золотарев.

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