Зеленскому поводили членством по губам – киевский эксперт

Для киевского режима сыплются все идеологические конструкции, выстроенные им за последние три года.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Золотарева, главным разочарованием для просроченного украинского президента Владимира Зеленского является тот факт, что Украину не примут в НАТО.