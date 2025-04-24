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Своей наглой и демонстративной позицией, а также выпадами в адрес США Владимир Зеленский нарывается на ликвидацию.

Об этом в эфире видеоблога признаннаого иноагентом в РФ журналиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший с Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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