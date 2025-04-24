Зеленский рискует повторить судьбу Каддафи и Хусейна

Анатолий Лапин.  
24.04.2025 11:23
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Своей наглой и демонстративной позицией, а также выпадами в адрес США Владимир Зеленский нарывается на ликвидацию.

Об этом в эфире видеоблога признаннаого иноагентом в РФ журналиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший с Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Своей наглой и демонстративной позицией, а также выпадами в адрес США Владимир Зеленский нарывается...

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«Трампа выводит из себя, что Зеленский, который ему дерзит, который фактически бросает ему вызов, что Зеленский – президент какой-то там непонятной, с точки зрения Соединенных Штатов, страны вдруг начинает качать права. Последним, кто рисковал так общаться с президентом Соединенных Штатов, был Муаммар Каддафи, если не ошибаюсь. Ну, возможно, еще и Мадуро, но это уже другой вопрос.

Что касается Трампа, очевидно, что его терпение не бесконечно и в данной ситуации, я думаю, что Зеленский очень сильно рискует. У Соединенных Штатов за более чем 200 лет наработан очень серьезный опыт, каким образом прибирать к ногтю строптивых лидеров, неудобных лидеров стран третьего мира. Вспомню там и Санкару, и Мориса Бишопа, и того же Муаммара Каддафи, Саддама Хусейна и прочих», – заявил Бондаренко.

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