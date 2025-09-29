Зеленский поздравил румынку Санду и взбрыкнул на Грузию

Константин Серпилин.  
29.09.2025 15:43
  (Мск) , Варшава
Просмотров: 524
 
Грузия, Дзен, Молдова, Политика, Украина


Молдова, где партия румынки Майи Санду путем фальсификаций и репрессий удержала власть, якобы показала, что не будет «распространять российское влияние дальше в Европу».

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил украинский диктатор Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдова, где партия румынки Майи Санду путем фальсификаций и репрессий удержала власть, якобы показала,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сегодня мы поздравляем Молдову. На выборах победила идея Европы, идея нормального и стабильного национального развития. Подрывная деятельность России не распространится дальше в Европу. …

И вы видите, насколько это отличается от Грузии. Сегодня Грузия во многом потеряна для Европы. Может быть, она вернётся. Но для этого Европа не должна закрывать глаза на то, что происходит там и в Беларуси», – сказал Зеленский.

«Каждая игра России в нашем регионе – это всегда проигрыш для Европы. Поэтому мы не можем себе позволить потерять ни одного дня и ни одной страны.

После выборов в Молдову мы должны продолжать поддерживать Молдову. После выборов самая сложная задача оправдать желания избирателей. Европа может и должна помочь Молдове в этом ради наших общих интересов», – кривлялся клоун.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить