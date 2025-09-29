Зеленский поздравил румынку Санду и взбрыкнул на Грузию
Молдова, где партия румынки Майи Санду путем фальсификаций и репрессий удержала власть, якобы показала, что не будет «распространять российское влияние дальше в Европу».
Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил украинский диктатор Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Сегодня мы поздравляем Молдову. На выборах победила идея Европы, идея нормального и стабильного национального развития. Подрывная деятельность России не распространится дальше в Европу. …
И вы видите, насколько это отличается от Грузии. Сегодня Грузия во многом потеряна для Европы. Может быть, она вернётся. Но для этого Европа не должна закрывать глаза на то, что происходит там и в Беларуси», – сказал Зеленский.
«Каждая игра России в нашем регионе – это всегда проигрыш для Европы. Поэтому мы не можем себе позволить потерять ни одного дня и ни одной страны.
После выборов в Молдову мы должны продолжать поддерживать Молдову. После выборов самая сложная задача оправдать желания избирателей. Европа может и должна помочь Молдове в этом ради наших общих интересов», – кривлялся клоун.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: