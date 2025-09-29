Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Молдова, где партия румынки Майи Санду путем фальсификаций и репрессий удержала власть, якобы показала, что не будет «распространять российское влияние дальше в Европу».

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил украинский диктатор Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня мы поздравляем Молдову. На выборах победила идея Европы, идея нормального и стабильного национального развития. Подрывная деятельность России не распространится дальше в Европу. … И вы видите, насколько это отличается от Грузии. Сегодня Грузия во многом потеряна для Европы. Может быть, она вернётся. Но для этого Европа не должна закрывать глаза на то, что происходит там и в Беларуси», – сказал Зеленский.