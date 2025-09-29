Зеленский на радость полякам нахамил «старику» Лукашенко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Варшавском форуме по безопасности диктатор Зеленский на радость аудитории пренебрежительно отозвался об Александре Лукашенко, который в свое время по-отечески называл его «Володей», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Просроченного» попросили отреагировать на слова Лукашенко о том, что у Владимира Путина есть мирное соглашение, которое поддерживают США.