Зеленский на радость полякам нахамил «старику» Лукашенко
На Варшавском форуме по безопасности диктатор Зеленский на радость аудитории пренебрежительно отозвался об Александре Лукашенко, который в свое время по-отечески называл его «Володей», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Просроченного» попросили отреагировать на слова Лукашенко о том, что у Владимира Путина есть мирное соглашение, которое поддерживают США.
«Мне сложно комментировать то, что говорит Лукашенко. Честно говоря, он живёт в своём мире, который он построил и таким образом изолировал себя. Он живёт уже три десятилетия в этом доме, но этот дом размером с целую страну.
Но я бы хотел, чтобы он помнил, что его страна независима. Он живёт в своём мире, но иногда Путин делает визит в этот мир. Они говорят о чём-то тихо, как старики, поэтому трудно комментировать. Пусть говорит сам», – кривлялся криворожский клоун под смех и аплодисменты зала.
