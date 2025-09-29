Зеленский на радость полякам нахамил «старику» Лукашенко

Константин Серпилин.  
29.09.2025 15:28
  (Мск) , Варшава
Просмотров: 908
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Украина


На Варшавском форуме по безопасности диктатор Зеленский на радость аудитории пренебрежительно отозвался об Александре Лукашенко, который в свое время по-отечески называл его «Володей», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Варшавском форуме по безопасности диктатор Зеленский на радость аудитории пренебрежительно отозвался об Александре...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Просроченного» попросили отреагировать на слова Лукашенко о том, что у Владимира Путина есть мирное соглашение, которое поддерживают США.

«Мне сложно комментировать то, что говорит Лукашенко. Честно говоря, он живёт в своём мире, который он построил и таким образом изолировал себя. Он живёт уже три десятилетия в этом доме, но этот дом размером с целую страну.

Но я бы хотел, чтобы он помнил, что его страна независима. Он живёт в своём мире, но иногда Путин делает визит в этот мир. Они говорят о чём-то тихо, как старики, поэтому трудно комментировать. Пусть говорит сам», – кривлялся криворожский клоун под смех и аплодисменты зала.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить