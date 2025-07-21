Зеленский и глава «Нафтогаза» вылизали задницы друг друга на фоне коллапса украинской энергетики

Игорь Шкапа.  
21.07.2025 11:06
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина, Финансы, Энергетика


Украина лишь делает вид, что справляется с колоссальными проблемами в энергетике.

К такому выводу приходит член наблюдательного совета киевского Института энергетических исследований Юрий Корольчук, давая оценку докладу главы «Нафтогаза» Сергея Корецкого украинскому диктатору Владимиру Зеленскому, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

Украина лишь делает вид, что справляется с колоссальными проблемами в энергетике. К такому выводу...

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Корецкий пафосно заявил, что весь стотысячный коллектив «Нафтогаз» «работает 24/7 над усилением энергетической устойчивости и безопасности Украины» и поблагодарил Зеленского за поддержку.

Тот не остался в долгу, заявив, что идет подготовка «к новому отопительному сезону и договоренности с партнерами в Европе и с международными финансовыми организациями, необходимыми для устойчивости Украины», поблагодарив команду «Нафига за якобы хорошие результаты для Украины.

Корольчук с недоумении.

«Вот вроде бы Зеленскому, что Корецкому по 47 лет. Живут в свободной, независимой и демократической Украине до 34 лет. Вот скажите, откуда они набираются такого поведения? Один публично кланяется, второй – публично принимает поклон, а пресс-служба представляет это как «европейские ценности», – пишет эксперт.

Он задается вопросом, не надоело ли Зеленскому за шесть лет у власти такое.

«Или только во вкус вошел? Тем более, конкретики по газу нет. О чем говорили? После G7 обещали, что зимой дадут нам газ в случае холодной зимы? Ну-ну. Денег давать не хотят. Какой газ! Если бы дали, то президент Зеленский лично озвучил бы победный результат. По-прежнему нет денег на необходимые хотя бы на 2,5-3 млрд кубов газа. Чтобы в хранилищах было до 15 млрд кубов. Это уже ранее озвученный Зеленским 1 млрд евро. Плюс резерв на отопительный сезон – дополнительно 1 млрд евро.

Так что так. Ни 2004, ни 2014, ни 2022 год не изменили политическую культуру Украины», – резюмирует Корольчук.

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