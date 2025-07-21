Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина лишь делает вид, что справляется с колоссальными проблемами в энергетике.

К такому выводу приходит член наблюдательного совета киевского Института энергетических исследований Юрий Корольчук, давая оценку докладу главы «Нафтогаза» Сергея Корецкого украинскому диктатору Владимиру Зеленскому, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Корецкий пафосно заявил, что весь стотысячный коллектив «Нафтогаз» «работает 24/7 над усилением энергетической устойчивости и безопасности Украины» и поблагодарил Зеленского за поддержку.

Тот не остался в долгу, заявив, что идет подготовка «к новому отопительному сезону и договоренности с партнерами в Европе и с международными финансовыми организациями, необходимыми для устойчивости Украины», поблагодарив команду «Нафига за якобы хорошие результаты для Украины.

Корольчук с недоумении.

«Вот вроде бы Зеленскому, что Корецкому по 47 лет. Живут в свободной, независимой и демократической Украине до 34 лет. Вот скажите, откуда они набираются такого поведения? Один публично кланяется, второй – публично принимает поклон, а пресс-служба представляет это как «европейские ценности», – пишет эксперт.

Он задается вопросом, не надоело ли Зеленскому за шесть лет у власти такое.