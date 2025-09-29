Запад почувствовал конец Украины, потому усилил давление на Россию, – эксперт

Усиление антироссийской риторики на Западе связаны с тем, что там осознают приближающийся крах Украины.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Почему США именно сейчас стали давить по поводу «Томагавков», и почему Европа именно сейчас эскалирует ситуацию? Это говорит о том, что ситуация на поле боя действительно становится критической. Украина близка к критическому истощению, после чего начнется каскадный процесс, и Украина потерпит военное поражение.

И ни Европа, ни даже администрация Трампа не хотят этого допустить. И для того, чтобы это не допустить, они повышают ставки и оказывают давление на Россию.

Фактически подобными действиями хотят вырвать победу из рук. Если мы остановимся сейчас, если мы поддадимся на это давление, то это будет не реализация тех целей, которые поставлены перед СВО», – заявил Суслов.

