За что из России пинком под зад выставили Британский Совет

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Решение признать Британский Совет («British Council») нежелательной организацией было принято Минюстом ещё в декабре 2022 года. Эта мера стала частью общей политики российского государства по ограничению деятельности иностранных НКО, противоречащей интересам нацбезопасности.

Расследование ФСБ вскрыло тесную связь Британского Совета со службой внешней разведки Королевства МИ6, что, в общем, не новость. О шпионской сущности БС предупреждал ещё легендарный глава нелегальной разведки КГБ Юрий Дроздов, а хакерская группа Anonymous поставила в этом вопросе финальную точку, проведя собственное расследование.

Что интересно, несмотря на официальное объявление БС нежелательной организацией, контора продолжала функционировать в Москве ещё почти полтора года, прикрываясь «культурными программами» британского посольства.

В программах БС по всей России было задействовано более 400 тысяч человек, среди которых полным-полно университетских преподавателей и студентов.

Всё это несло риски вмешательства Великобритании во внутренние дела России под крышей культурных и образовательных проектов:

-Финансирование антиправительственных протестов в России; -Организация мероприятий с огульной критикой внутренней политики РФ; -Поддержка НКО, признанных иноагентами или нежелательными.

К примеру, БС крышевал подрывную деятельность Российского Оксфордского Фонда, где на какое-то время комфортно устроился натуральный шпионский гадюшник.

Теперь, к счастью, рассадник «демократии» прихлопнут, а лицам, желающим с ним сотрудничать, судебной властью гарантировано от 4 до 8 лет лишения свободы. Сотрудникам обеих НПО запрещен въезд в Россию.

Британские затейники в первую очередь стараются затащить в свои сети университетскую профессуру. Фактически завербованным агентам влияния назначают весьма увесистые стипендии и гранты, устраивают всевозможные «стажировки» в Великобритании, в ходе которых преподавателей учат влиять на неокрепшие студенческие мозги и раскидывать сеть ещё шире.

Это давняя практика британских властей, поскольку изначально костяк их спецслужб составляли университетские интеллектуалы, в следствие чего МИ5 и МИ6 заслуженно считались одни из самых эффективных в мире.

«Достоверно установлено, что представители высших учебных заведений из Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областей по заданию функционеров иностранной неправительственной организации осуществляли распространение в вузах литературы и пособий, пропагандирующих поддержку сексуальных меньшинств и ЛГБТ-ценностей (признана экстремистской организацией). Одновременно с этим британской НПО через созданную сеть контактов велась работа по добыванию информации о развитии внутриполитической и социально-экономической ситуации в стране в условиях проведения спецоперации на Украине», – отметили в ФСБ РФ.

Методичка по изменению политического климата в России от Британского Совета

Осенью 2023 года сотрудники ФСБ установили проживающего в Херсонской области 62-летнего гражданина Украины и России Сергея Чебукина, который при задержании дал показания, что выступает за киевский режим и поддерживает контакт с 55-летней гражданкой Украины Светланой Волошиной (убыла в Британию в феврале 2022 г.), которая после выезда на территорию Острова вступила в контакт с Британским Советом. По указанию нанимателя Волошина выдавала задания Чебукину собирать для нее в Крыму информацию разведывательного характера.

В конце января 2025 года Чебукин был осужден за шпионаж и отправлен на 12 лет в колонию строго режима.

Теперь лавочка, с перерывами работавшая в Москве со времен Великой Отечественной, захлопнулась. И, что характерно, приютить у себя вынесенную на лопате из нашей страны помойку захотела Латвия, у властей которой, похоже, напрочь отбито чувство брезгливости.