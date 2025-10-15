ВСУшник: Я сам был мясом не раз. Вы и ваши дети – мобилизационный ресурс 

Игорь Шкапа.  
15.10.2025 13:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 497
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Украина


Хотят украинцы или нет, но им придется выполнять закон о мобилизации и идти на войну.

Об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил ВСУшник с позывным «Историк», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Хотят украинцы или нет, но им придется выполнять закон о мобилизации и идти на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нравится вам или не нравится, есть закон о мобилизации, и ваши дети, не успеете и глазом моргнуть, как вырастут и будут мобилизационным ресурсом. И я знаю, очень многим людям это не нравится, и они прямо – я не ресурс. Нет, ты ресурс. К моему большому сожалению, ресурс – я, ресурс – моя семья и тому подобное», – считает ВСУшник.

По его словам, за границей у людей есть возможность эмигрировать из страны.

«А если мы здесь остаёмся, то мы можем требовать только от нашего политического, военно-политического руководства, эффективности в обороне нашей страны, чтоб ни я, ни ваши дети, ни мои дети потенциально не были мясом, чего я тоже не хочу для себя. Я был мясом – и не раз. И я это не романтизирую, а ненавижу», – заявил «Историк».

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить