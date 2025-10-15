ВСУшник: Я сам был мясом не раз. Вы и ваши дети – мобилизационный ресурс 

Хотят украинцы или нет, но им придется выполнять закон о мобилизации и идти на войну.

Об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил ВСУшник с позывным «Историк», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нравится вам или не нравится, есть закон о мобилизации, и ваши дети, не успеете и глазом моргнуть, как вырастут и будут мобилизационным ресурсом. И я знаю, очень многим людям это не нравится, и они прямо – я не ресурс. Нет, ты ресурс. К моему большому сожалению, ресурс – я, ресурс – моя семья и тому подобное», – считает ВСУшник.

По его словам, за границей у людей есть возможность эмигрировать из страны.