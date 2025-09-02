ВСУшник: Русские fpv перережут доступ ко всем прифронтовым городам – Херсон уже потеряли
Украинские военачальники сами досиделись, что теперь херсонские оккупационные власти вынуждены ограничить движение по трассе Николаев – Херсон, поскольку она контролируется российскими fpv-дронами.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-депутат Верховной, сооснователь Центра аэроразведки, ныне воюющий в ВСУ Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Он прокомментировал сообщения херсонских оккупационных властей, что движение по трассе Николаев – Херсон ограничено из-за того, что туда достают российские fpv-дроны.
«Масштаб такой, что на эту дорогу никого не пускают. Недавно я смотрел видео, где просто какой-то ужас творится. Дождались уже до последнего, что уже там русские эту дорогу полностью контролируют. Этот процесс нарастал не сразу, а постепенно. По имеющейся у меня информации, не было предпринято никаких мероприятий, чтобы это предупредить. Хотя бы поставить задание найти средства детекции, средства РЭБ, чтобы бороться с тем, что русские контролируют эту трассу.
В наших войсках не все начальники понимают, как с этим бороться. Есть беспилотные части, но нет конкретно специализированных частей противодроновой ПВО, они только создаются и в основном работают против «крыльев» и «Шахедов».
А чтобы бороться с fpv, которые фактически сейчас способны заблокировать большое количество прифронтовых городов, в частности Херсон , – против этого осмысленной работы не ведется», – посетовал Луценко.
При этом он добавил, что русские постоянно усовершенствуют возможности fpv.
«Если на Херсонщине они летят на 20 км, им хватает, если, например, сегодня был удар по Краматорску, там тоже приблизительно 20-25 км, то пока нет никаких оснований считать, что через некоторое время не будет 30-40 км…
Русские постепенно двигаются в техническом и тактическом плане, их возможности растут. А что такое плюс даже 10 км? Это плюс 10 км мёртвой украинской территории», – негодовал ВСУшник.
