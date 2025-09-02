ВСУшник: Русские fpv перережут доступ ко всем прифронтовым городам – Херсон уже потеряли

Украинские военачальники сами досиделись, что теперь херсонские оккупационные власти вынуждены ограничить движение по трассе Николаев – Херсон, поскольку она контролируется российскими fpv-дронами.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-депутат Верховной, сооснователь Центра аэроразведки, ныне воюющий в ВСУ Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он прокомментировал сообщения херсонских оккупационных властей, что движение по трассе Николаев – Херсон ограничено из-за того, что туда достают российские fpv-дроны.

«Масштаб такой, что на эту дорогу никого не пускают. Недавно я смотрел видео, где просто какой-то ужас творится. Дождались уже до последнего, что уже там русские эту дорогу полностью контролируют. Этот процесс нарастал не сразу, а постепенно. По имеющейся у меня информации, не было предпринято никаких мероприятий, чтобы это предупредить. Хотя бы поставить задание найти средства детекции, средства РЭБ, чтобы бороться с тем, что русские контролируют эту трассу.

В наших войсках не все начальники понимают, как с этим бороться. Есть беспилотные части, но нет конкретно специализированных частей противодроновой ПВО, они только создаются и в основном работают против «крыльев» и «Шахедов».

А чтобы бороться с fpv, которые фактически сейчас способны заблокировать большое количество прифронтовых городов, в частности Херсон , – против этого осмысленной работы не ведется», – посетовал Луценко.