ВСУшник: Русские fpv перережут доступ ко всем прифронтовым городам – Херсон уже потеряли

Вадим Москаленко.  
02.09.2025 21:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 489
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинские военачальники сами досиделись, что теперь херсонские оккупационные власти вынуждены ограничить движение по трассе Николаев – Херсон, поскольку она контролируется российскими fpv-дронами.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-депутат Верховной, сооснователь Центра аэроразведки, ныне воюющий в ВСУ Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские военачальники сами досиделись, что теперь херсонские оккупационные власти вынуждены ограничить движение по трассе...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он прокомментировал сообщения херсонских оккупационных властей, что движение по трассе Николаев – Херсон ограничено из-за того, что туда достают российские fpv-дроны.

«Масштаб такой, что на эту дорогу никого не пускают. Недавно я смотрел видео, где просто какой-то ужас творится. Дождались уже до последнего, что уже там русские эту дорогу полностью контролируют. Этот процесс нарастал не сразу, а постепенно. По имеющейся у меня информации, не было предпринято никаких мероприятий, чтобы это предупредить. Хотя бы поставить задание найти средства детекции, средства РЭБ, чтобы бороться с тем, что русские контролируют эту трассу.

В наших войсках не все начальники понимают, как с этим бороться. Есть беспилотные части, но нет конкретно специализированных частей противодроновой ПВО, они только создаются и в основном работают против «крыльев» и «Шахедов».

А чтобы бороться с fpv, которые фактически сейчас способны заблокировать большое количество прифронтовых городов, в частности Херсон , – против этого осмысленной работы не ведется», – посетовал Луценко.

При этом он добавил, что русские постоянно усовершенствуют возможности fpv.

«Если на Херсонщине они летят на 20 км, им хватает, если, например, сегодня был удар по Краматорску, там тоже приблизительно 20-25 км, то пока нет никаких оснований считать, что через некоторое время не будет 30-40 км…

Русские постепенно двигаются в техническом и тактическом плане, их возможности растут. А что такое плюс даже 10 км? Это плюс 10 км мёртвой украинской территории», – негодовал ВСУшник.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить