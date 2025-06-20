Возможно, нас ждет большой позор США и полный пересмотр концепции флота – Стешин

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Если США подтянут к Ирану авианосцы, то ещё неизвестно, чем закончится история, учитывая как резко, с вводом беспилотных систем, изменился флот за последние годы.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил мнение военкора, как будет продолжаться война, если ввяжется Америка, и будут ли Иран бомбить бесконечно.

«Нет. Во-первых, Иран перекроет Ормузский пролив, это будет очень просто. Выдвижение американских авианосных групп – там их три, кажется, в сторону Ирана с баз в Персидском заливе, из Бахрейна… Есть такая любопытная деталь: все мы видели своими глазами (не сочтите за дискредитацию армии), как изменился флот буквально за последние три года. Оказалось, что огромные железные гордые линкоры, эсминцы и даже авианосцы просто сливают в сухую стеклопластиковым шлюпкам с подвесными моторами на радиоуправлении. [Бэки, безэкипажные катера] – да. А тут такая деталь, что это старый конёк Ирана – «москитный флот», – ответил Стешин.

Он отметил, что в открытых источниках мало об этом информации – «как и о любой эффективной военной теме».