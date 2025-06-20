Возможно, нас ждет большой позор США и полный пересмотр концепции флота – Стешин
Если США подтянут к Ирану авианосцы, то ещё неизвестно, чем закончится история, учитывая как резко, с вводом беспилотных систем, изменился флот за последние годы.
Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий спросил мнение военкора, как будет продолжаться война, если ввяжется Америка, и будут ли Иран бомбить бесконечно.
«Нет. Во-первых, Иран перекроет Ормузский пролив, это будет очень просто. Выдвижение американских авианосных групп – там их три, кажется, в сторону Ирана с баз в Персидском заливе, из Бахрейна… Есть такая любопытная деталь: все мы видели своими глазами (не сочтите за дискредитацию армии), как изменился флот буквально за последние три года.
Оказалось, что огромные железные гордые линкоры, эсминцы и даже авианосцы просто сливают в сухую стеклопластиковым шлюпкам с подвесными моторами на радиоуправлении. [Бэки, безэкипажные катера] – да. А тут такая деталь, что это старый конёк Ирана – «москитный флот», – ответил Стешин.
Он отметил, что в открытых источниках мало об этом информации – «как и о любой эффективной военной теме».
«И вот Иран, застолбивши страницу военной истории, создав «Шахеды» – я более чем уверен, что в том же ключе у него переделан и «москитный флот». Он давным-давно беспилотный. И что с ним будут делать могучие авианосные группировки США, я не знаю. Нас, возможно, ждёт большой позор и окончательный пересмотр (поскольку свет идёт к нам с Запада) вообще концепции существования флота в современных условиях», – предположил военкор.
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