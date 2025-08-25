В интересах США не возражать против украинских атак на нефтепровод «Дружба», по которому получает топливо Венгрия.

Об этом в эфире «Львов медиа», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил украинский политолог Сергей Герасимчук.

Он считает, что сами по себе удары не дадут нужного Киеву результата, а потому речь следует вести и о других факторах, в частности указывать, что сценарий лишения Венгрии российской нефти выгоден США, президент которых Дональд Трамп циничен и скрупулезно считает финансовые выгоды своей страны.

«Да, с одной стороны они друзья, с другой стороны, друг Виктор [Орбан] покупает российскую нефть и газ. Если бы он согласился диверсифицировать эти поставки, кто стал бы основным поставщиком, как минимум, газа? Очевидно, ими стали бы американские компании», – подчеркнул Герасимчук.

По его словам, «дружбой с РФ Орбан зарабатывает деньги себе и не дает зарабатывать деньги американским компаниям». Кроме того, украинец пытается наступить на еще один болезненный для Трампа мозоль, указывая, что китайские компании чувствуют себя достаточно вольготно в Венгрии.