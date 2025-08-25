В Киеве настаивают: Трамп должен радоваться взрывам на «Дружбе»
В интересах США не возражать против украинских атак на нефтепровод «Дружба», по которому получает топливо Венгрия.
Об этом в эфире «Львов медиа», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил украинский политолог Сергей Герасимчук.
Он считает, что сами по себе удары не дадут нужного Киеву результата, а потому речь следует вести и о других факторах, в частности указывать, что сценарий лишения Венгрии российской нефти выгоден США, президент которых Дональд Трамп циничен и скрупулезно считает финансовые выгоды своей страны.
«Да, с одной стороны они друзья, с другой стороны, друг Виктор [Орбан] покупает российскую нефть и газ. Если бы он согласился диверсифицировать эти поставки, кто стал бы основным поставщиком, как минимум, газа? Очевидно, ими стали бы американские компании», – подчеркнул Герасимчук.
По его словам, «дружбой с РФ Орбан зарабатывает деньги себе и не дает зарабатывать деньги американским компаниям». Кроме того, украинец пытается наступить на еще один болезненный для Трампа мозоль, указывая, что китайские компании чувствуют себя достаточно вольготно в Венгрии.
«Трампу нравится, но не нравится его дружба с КНР. И это косвенным текстом в этом году говорил Орбану сын Трампа, который посещал Центральную Европу… Венгерская пресса не стала вспоминать слишком часто об этом, потому что визит, очевидно, оказался не очень приятным. Поэтому, суммируя эти факторы, мы можем сказать, что Трамп сейчас должен определиться, что ему нравится больше: друг Виктор, или преференции для китайских компаний и российских компаний», – оправдывал террор укро-эксперт.
