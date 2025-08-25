В давно нейтральной лишь на бумаге Австрии начинается агитация за вступление в НАТО

В Австрии начались дискуссии по теме вступления в НАТО. Пока еще большая часть общества выступает за нейтралитет, который прописан в Конституции, но это временно.

Об этом в эфире телеканала TVP World заявил бывший председатель Военного комитета ЕС, австрийский генерал Роберт Бригер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Австрии уже ведутся дискуссии на эту тему… Я думаю, что обсуждение полезно, и на данный момент большинство выступает за сохранение статус-кво. Но времена меняются, и общество тоже учится и адаптируется. Поэтому я думаю, что мы должны быть готовы открыто обсуждать этот вопрос и четко оценивать преимущества и недостатки», – заявил Бригер.

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер в июле допустила присоединение к НАТО в перспективе.

«Вечный нейтралитет» Австрии был провозглашен в 1955 году после того, как Вена заключила с четырьмя державами-победительницами (СССР, США, Великобритания, Франция) договор, частью которого стало положение о постоянном нейтралитете.

Впрочем, еще с 2009 года, когда вступил в силу Лиссабонский договор, Австрия как член Евросоюза получила обязательство оказывать военную помощь любому другому члену в случае, если он подвергнется военному нападению.

Учитывая, что Евросоюз из экономического объединения давно превратился в военно-политический союз, что подтверждает финансирование войны против России руками ВСУ и грабеж российских активов, – возможное вступление Австрии в НАТО лишь юридически оформит отказ от давно нарушенного нейтралитета.

