Укро-писатель: «Надо было прививать украинство в духе марксизма-ленинизма – не профукали бы Крым»
Киев превращает Украину в «некое калечное (видимо, от слова калька – ред.) подобие Советского Союза», упрямо осваивая исключительно негативные практики той эпохи.
Об этом на канале бежавшего на Украину иноагента-телеведущего Евгения Киселёва заявил помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы сейчас в Украине строим Советский Союз, но без плюсов Советского Союза. Я имею в виду идеологическую часть, что касается свободы слова, ограничений… У меня никогда их не было [добрых чувств к СССР], просто я считаю, что, например, в воспитании молодёжи Советский Союз имел продуманную классную систему. Нас принимали в детском саду, если не в яслях, и начинали воспитывать в духе марксизма-ленинизма.
Если бы наши с вами соотечественники, которые тогда стояли у власти, занимались идеологическим воспитанием молодёжи в Крыму, мы бы Крым с вами не потеряли. Потому что фактически два поколения – за 25 лет можно было вырастить людей, для которых бы Украина была бы не чужая. Но мы делили землю. Поэтому случилось то, что случилось», – сокрушался Валетов.
Он привёл более общий пример.
«Когда мы пытаемся на месте демократической страны, все шансы у нас были создать её здесь, построить некое калечное подобие Советского Союза, лишённого социальной поддержки, того, сего… Оно было нехорошее. Знаете, бесплатная медицина хорошей не бывает. Но из бесплатной медицины мы похерили как раз те вещи, которые можно было оставлять.
Это профилактика, это диспансеризация, огромное количество вещей, которые помогли бы сделать нашу медицину более состоятельной», – горевал укро-писатель.
