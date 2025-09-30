Украинская ПВО не справляется с атаками дронов по инфраструктуре

30.09.2025 11:31
Второй день подряд украинская ПВО демонстрирует крайне низкую эффективность. Примечательно, что цифры, подтверждающие это, оглашены официальными украинскими источники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По данным командования Воздушных силы ВСУ, ночью ВС РФ запустили 46 дронов.

«По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 46 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 6 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях», – говорится в сообщении.

Как видим, как и вчера, почти треть дронов достигла целей. Учитывая, что среди общего количества есть некое число обманок, то итоговый процент эффективности именно ударных беспилотников будет еще выше.

На данный момент известно о попаданиях в Днепропетровской области.

«По Павлоградскому району агрессор попал БпЛА. Повреждена инфраструктура», – жалуется днепропетровский гауляйтер Сергей Лысак.

Кроме того, российские дроны отработали по Черниговской, Николаевской и Винницкой областям.

