Украина не имеет денег на армию, о которой мечтает Зеленский
У Киева нет денег на то, чтобы финансировать и вооружать полуторамиллионную армию, о необходимости создания которой заявил ранее Владимир Зеленский.
Об этом в эфире интернет-канала «Новости.Live» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Он сказал, что наша армия должна быть увеличена в полтора раза – с миллиона до приблизительно полутора миллионов личного состава. Реально ли при нынешних условиях это сделать? Овет: очевидно, что нет. Потому что уже сейчас для того, чтобы обеспечить миллионную украинскую армию, мы тратим 100% государственного бюджета Украины в год. Соответственно, в полтора раза больше, то и денег надо в полтора раза больше, которых у нас просто физически нет», – сказал Селезнев.
Он усомнился, что у Украины есть деньги и техника на обеспечение призыва 18-24-летних.
«Если мы ведем речь о призыве наших граждан возрастом до 24-х лет, то имеем ли мы достаточное количество вооружения и военной техники, чтобы научить, а потом обеспечить для эффективного выполнения боевых задач этими молодыми людьми именно на эффективной технике, которая будет вспомогательной», – резюмировал полковник.
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