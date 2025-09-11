У НАТО нет никаких обязательств перед буферной Украиной, сосавшей через русскую соломинку – галичанин-русофоб

Украина сама виновата в том, что Запад расценивает ее как буферную зону, а не полноценного союзника.

Об этом в эфире эмигрантского «Радио Чикаго» заявил скандально известный львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«НАТО не имеет никаких обязательств перед Украиной, которая 30 лет сосала из русской соломинки и постоянно срывала вступление в НАТО, постоянно срывала евроинтеграцию. Нет никаких обязательств НАТО перед своим нечленом», – подчеркнул русофоб.

По его словам, НАТО расценивает украинскую войну «как часть своей безопасности» на европейском пространстве.

«Поэтому нельзя сравнивать то, как НАТО действует относительно своего пространства и украинского буферного пространства. Потому что Украина всегда хотела быть этим буфером. Что выбрала Украина в 90-х годах? Стратегическое партнерство с РФ. У нас было СНГ на повестке дня, а не ЕС и НАТО. Поэтому это пространство буферным в мышлении западных элит было всегда по факту – и теперь тоже остается», – признает Дроздов.

