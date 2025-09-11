Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина сама виновата в том, что Запад расценивает ее как буферную зону, а не полноценного союзника.

Об этом в эфире эмигрантского «Радио Чикаго» заявил скандально известный львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«НАТО не имеет никаких обязательств перед Украиной, которая 30 лет сосала из русской соломинки и постоянно срывала вступление в НАТО, постоянно срывала евроинтеграцию. Нет никаких обязательств НАТО перед своим нечленом», – подчеркнул русофоб.

По его словам, НАТО расценивает украинскую войну «как часть своей безопасности» на европейском пространстве.