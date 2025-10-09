«Трус и слабак!» – иноагент Илларионов набросился на Трампа

Вадим Москаленко.  
09.10.2025 19:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 65
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Дональд Трамп спровоцировал рост эскалации российско-украинского конфликта и начало «войны против Европы».

Об этом в своём видеоблоге заявил бежавший в США экс-советник президента РФ Андрей Илларионов, признанный иноагентом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп спровоцировал рост эскалации российско-украинского конфликта и начало «войны против Европы». Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В конце 21-го – начале 22 года действия американской администрации действительно способствовали тому, что Путин развернул эту новую широкомасштабную стадию агрессии против Украины. Но у меня нет подтверждения, что Байден и Бёрнс хотели этого.

Мне кажется, они трусили, они боялись Путина, именно поэтому свою трусость, опасения и слабость пытались замаскировать своими заявлениями. Надо прямо сказать, что эта характеристика в их адрес, в общем, в полной мере распространяется и на Трампа. На его действия в течение последних 8-ми месяцев…

Именно слабость и трусость Трампа в данном случае привела и приводит не к началу новой агрессии, а к эскалации уже существующей агрессии против Украины и к началу новой агрессии против Европы.

Чему мы свидетели, особенно после саммита, какой Трамп организовал с Путиным на Аляске.… Трамп ответственен за эскалацию этой войны и за начало войны против Европы!», – вещал Илларионов.

Он подчеркнул, что Трамп не собирается устанавливать приемлемый для Украины мир.

«Трамп пытается установить мир для себя. Тот мир, за который он мечтает получить Нобелевскую премию, и не для того, чтобы не гибли люди… Да, Трамп действительно, может, хочет, чтобы меньше погибало представителей российских ВС, то есть агрессора.

Но Трамп не хотел и не хочет того, чтобы был установлен длительный устойчивый, справедливый и честный мир. Этого он не хотел, не хочет и ни одного шага в этом направлении пока он не совершил», –  негодовал нацпредатель.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить