«Трус и слабак!» – иноагент Илларионов набросился на Трампа

Дональд Трамп спровоцировал рост эскалации российско-украинского конфликта и начало «войны против Европы».

Об этом в своём видеоблоге заявил бежавший в США экс-советник президента РФ Андрей Илларионов, признанный иноагентом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В конце 21-го – начале 22 года действия американской администрации действительно способствовали тому, что Путин развернул эту новую широкомасштабную стадию агрессии против Украины. Но у меня нет подтверждения, что Байден и Бёрнс хотели этого.

Мне кажется, они трусили, они боялись Путина, именно поэтому свою трусость, опасения и слабость пытались замаскировать своими заявлениями. Надо прямо сказать, что эта характеристика в их адрес, в общем, в полной мере распространяется и на Трампа. На его действия в течение последних 8-ми месяцев…

Именно слабость и трусость Трампа в данном случае привела и приводит не к началу новой агрессии, а к эскалации уже существующей агрессии против Украины и к началу новой агрессии против Европы.

Чему мы свидетели, особенно после саммита, какой Трамп организовал с Путиным на Аляске.… Трамп ответственен за эскалацию этой войны и за начало войны против Европы!», – вещал Илларионов.