Трамп с успехом консолидировал антиамериканские силы в мире – эксперт

Попытки Дональда Трампа шантажировать всех тарифами привели к консолидации антиамериканских сил в мире.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Индия осознала себя как страна первой величины, которой недопустимо указывать, с кем и как ей торговать. Это просто не вписывается в нормы общения с великими державами, так разговаривают с вассалами.

Не получается давить и на Бразилию, результат обратный. Трамп хотел ослабить БРИКС, но в результате – серьёзная консолидация.

Бразилия, которая никогда не относила себя к антиамериканским государствам, говорит, что ей нужно меньше доллара, что нужно всем БРИКС выработать ответ на трамповские тарифные войны. Вот, к чему приводят эти попытки давления на суверенные государства», – отметил Суслов.