Трамп с успехом консолидировал антиамериканские силы в мире – эксперт

Максим Столяров.  
25.08.2025 17:17
  (Мск) , Москва
Просмотров: 100
 
БРИКС, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


Попытки Дональда Трампа шантажировать всех тарифами привели к консолидации антиамериканских сил в мире.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Попытки Дональда Трампа шантажировать всех тарифами привели к консолидации антиамериканских сил в мире. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Индия осознала себя как страна первой величины, которой недопустимо указывать, с кем и как ей торговать. Это просто не вписывается в нормы общения с великими державами, так разговаривают с вассалами.

Не получается давить и на Бразилию, результат обратный. Трамп хотел ослабить БРИКС, но в результате – серьёзная консолидация.

Бразилия, которая никогда не относила себя к антиамериканским государствам, говорит, что ей нужно меньше доллара, что нужно всем БРИКС выработать ответ на трамповские тарифные войны. Вот, к чему приводят эти попытки давления на суверенные государства», – отметил Суслов.

«При это Трамп не играет на нашей стороне, он действительно хотел оказать на Россию давление, и видел в этом свою козырную карту. Но когда эта карта оказалась бита, это подтолкнуло Трампа к тому, чтобы направить в Москву Виткоффа… и договариваться», – подытожил эксперт.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить