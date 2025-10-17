Трамп отдался Путину и похоронил идею с «Томагавками» – генерал ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент США Дональд Трамп во время вчерашнего разговора с российским лидером Владимиром Путиным снова «отдался» ему. Вполне вероятно, что идея передачи Украине американских ракет «Томагавк» теперь умерла, так и не родившись.

Об этом в эфире видеоблога «ZAXID net» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

