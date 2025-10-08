«Томагавки» ознаменовали мировую девальвацию Трампа как политика – социолог

Вадим Москаленко.  
08.10.2025 17:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 395
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Своей риторикой в отношении поставок ракет «Томагавк» Киеву Дональд Трамп на весь мир объявил, что он за Украину и за продолжение войны.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не скажу, что это белый шум, действительно, маятник качнулся с одной в другую сторону. Но «Томагавки» точно не решат задачи, это оружие 83-го года, мы не военные эксперты, чтобы рассуждать, но я действительно смотрел характеристики, слушал, что говорят умные люди по этому поводу.

А если перенести в плоскость не военную, а политическую, то это действительно очередной виток эскалации, и никакой здесь особой игры нет. Эскалация – значит, будет «Томагавк», символическое значение уже было с «Джавелином». Количество «Томагавков» ограничено, но этот вопрос касается эскалации войны», – отметил Копатько.

«Томагавки» – это значит, Трамп за Украину, Трамп за продолжение войны. Но, на самом деле, многие заявления Трампа… я думаю, девальвация Трампа как политика, его заявлений, она налицо в мире.

Да, для нас это очень актуально, потому что человек, который сказал, что мы остановим войну за 24 часа, потом за месяц, три месяца, мы уже сколько сроков видели. По большому счёту, сейчас на него как на миротворца не смотрят», – добавил эксперт.

Метки: ,

Все новости за сегодня



