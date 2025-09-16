Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские спецслужбы прекрасно осведомлены о целях для ударов по Украине, поскольку им активно помогает местное население.

Об этом в эфире антироссийского пропагандистского «Радио НВ» заявил член комитета ВР по вопросам энергетики Сергей Нагорняк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он отмечает, что Украина сегодня в основном импортирует горючее, и на импортное топливо будут переходить и ВСУ.

«Это не очень радует, поэтому-то мы понимаем, что импортированное горючее будет, конечно же, дороже, чем украинского производства, но имеем то, что имеем. И русские бьют как по украинской логистике, нашим объектам, которые производят оружие для фронта, так и по энергетике», – говорит укро-депутат.

Он жалуется, что русские хорошо понимают, куда бить.