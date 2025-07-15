«Ставьте лайки – будет больше!» – в Харькове на камеру сожгли очередной внедорожник ВСУ

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Сопротивление на подконтрольных Киеву территориях продолжает доставлять неприятности ВСУ и ТЦК.

Кадры с горящим автомобилем украинской армии распространяет тг-канал подпольщиков «Дозор», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На этот раз, партизаны сожгли внедорожник ВСУ в Харькове.

«Вы хотите еще горящих автомобилей всу и тцк? Ставьте «огонек» под видео – выложим новые. У нас еще много», – написали подпольщики.

Напомним, ранее были опубликованы свидетельства уже серии актов нанесения материального ущерба бандеровскому режиму: горят админздания, автомобили и железнодорожные релейные шкафы.