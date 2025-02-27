США отсрочили санкции против «Нефтяной индустрии Сербии». Часть акций передана «Газпрому»

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Министерство финансов США приняло решение об отсрочке санкций в отношении НИС до 28 марта.

В то же время владевшая 56,1% акций корпорации подсанкционная «Газпромнефть» передала 5,15% акций головной компании – неподсанкционному «Газпрому», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Президент Сербии Александр Вучич сообщил на своей странице в одной из запрещённых в России соцсетей, что санкции США в отношении Нефтяной индустрии Сербии (НИС) отложены на 30 дней. Об этом руководство страны уведомило письмом Министерство финансов США.

«Нам дали дополнительные 30 дней для «Нефтяной индустрии Сербии». Хорошая новость для граждан Сербии», – прокомментировал событие сербский президент.

Ранее корпорация НИС при поддержке правительств Сербии и Венгрии подала запрос в Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) об отсрочке введения санкций на 90 дней.

Также Белградская фондовая биржа сообщила об изменении структуры собственности в «НИС»: находящаяся под американскими санкциями российская «Газпромнефть» передала свои 5,15% акций неподсанкционному «Газпрому» – своей головной компании.

Таким образом «Газпромнефть» сократила свою долю в НИС до 44,8%, а «Газпром» увеличил до 11,3%. Остальными владельцами корпорации являются государство Сербия – 29,8%, а остальные акции принадлежат гражданам, нынешним и бывшим сотрудникам и другим миноритарным акционерам.

«Русские остались основными владельцами, но от компании «Газпром», которая не находится под санкциями. Это важно. Необходимо будет гораздо более тесное взаимодействие и гораздо большее взаимопонимание, прежде всего с российской стороной, но также и с американской, потому что это, в конце концов, знак доброй воли от них. Мы получили лицензию за 30 дней, что является хорошим знаком. Теперь посмотрим, будет ли с нашей стороны или с российской стороны ожидаться план действий, как будут выглядеть дополнительные переговоры с российской стороной, к чему мы готовы, на какие компромиссы», – прокомментировал ситуацию гендиректор «Србиягас» Душан Баятович.

Он отметил, что ещё предстоит увидеть, как США отнесутся к расширению присутствия «Газпрома» и тому факту, что 57% акций НИС по-прежнему принадлежат российскому капиталу.