Тотальное бессилие братушек: сербские банки закрывают счета принадлежащей «Газпрому» НИС

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Сербские коммерческие банки, опасаясь санкций США, 22 февраля закрывают счета НИС и блокируют транзакции компании.

При этом существует вероятность, что работать с концерном будет только один государственный банк «Поштанска штедионица», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Также, как сообщает журнал Nova Ekonomija, еще один коммерческий банк кроме государственного – «Поштанска штедионица», продлит свою работу с НИС до 27 февраля, ожидая что в последний момент Белграду удастся достигнуть соответствующих межгосударственных договорённостей с Вашингтоном, которые нивелируют ущерб, полученный от санкций, введённых администрацией Байдена.

«Когда счета закрываются, компания прекращает свое существование, даже если кто-то захочет нарушить санкции, не будет возможности перевести деньги для НИС. Сербское правительство действительно не должно играть с этим, потому что оно само может попасть под санкции», – прокомментировал собеседник издания, добавив, что предложенный ранее в качестве решения способ, при котором посредники покупают нефть и перепродают ее НИС, нецелесообразно, потому что те также попадут под санкции.

Также следствием закрытия банковских счетов НИС может стать приостановка работы заправочных станций компании. На сегодняшний день компания управляет сетью из более чем 400 АЗС на балканском рынке под двумя брендами — NIS Petrol и премиальным брендом GAZPROM.

По данным Министерства внешней и внутренней торговли Сербии на май прошлого года, в Сербии насчитывалось 1529 автозаправочных станций, из которых 324 принадлежат компаниям НИС, а более сотни — компаниям Lukoil и Knez Petrol.

Концерн НИС рассматривал возможность продолжить работу, принимая на АЗС только наличные, однако был сделан вывод, что такой способ работы на практике будет невозможен, и что у компании в любом случае возникнут проблемы со всеми остальными платежами, которые необходимо осуществлять в банковской системе.

Напомним, что 15 января текущего года уходящая администрация Байдена в США ввела санкции против «Нефтяной индустрии Сербии» (НИС) из-за того, что 56,1% акций компании принадлежат «Газпром нефти».