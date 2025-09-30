Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина получит военные гарантии от Североатлантического альянса после окончания войны.

Об этом в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Левый берег» заявил советник Дональда Трампа, глава американского Совета по национальной политике Боб Макьюэн.

У него поинтересовались, станет ли Украина членом НАТО или же будет нейтральной страной.

Отвечая на вопрос, тот начал с того, что российская армия якобы «разрушена» и ни на что не способна». Правда, он благоразумно не стал объяснять, почему же «разрушенная армия» владеет инициативой на фронте, продолжая наступать с позапрошлого года.