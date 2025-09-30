Советник Трампа: Каждый день для Украины становится лучше, а для России — хуже

Игорь Шкапа.  
30.09.2025 10:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 888
 
Дзен, НАТО, Политика, Россия, США, Украина


Украина получит военные гарантии от Североатлантического альянса после окончания войны.

Об этом в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Левый берег» заявил советник Дональда Трампа, глава американского Совета по национальной политике Боб Макьюэн.

У него поинтересовались, станет ли Украина членом НАТО или же будет нейтральной страной.

Отвечая на вопрос, тот начал с того, что российская армия якобы «разрушена» и ни на что не способна». Правда, он благоразумно не стал объяснять, почему же «разрушенная армия» владеет инициативой на фронте, продолжая наступать с позапрошлого года.

«Где должна быть Украина в этой новой системе? Возможно, соглашение будет следующим: Украина не станет членом НАТО. Она будет иметь лучшее из всего: всю поддержку НАТО, но не будет обязанностей.

Она получит гарантии безопасности, иностранные войска для защиты как страховой тревожный пункт, если кто-нибудь решится на вторжение, она получит все преимущества без полного членства и при этом ей не придется платить взнос, который по настоянию Трампа должен вырасти с 2% ВВП [членов НАТО] до 5% ВВП. Следовательно, каждый день для Украины становится лучше, а для России — хуже», – сказал Макьюэн.

