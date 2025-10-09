«Сливайте воду и бегите из городов. Других рецептов нет»: рекомендации украинцам накануне зимы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Многие крупные города Украины зимой могут остаться без тепла.

Об этом в эфире телеканала «Эспресо» заявил экс-министр энергетики Украины Иван Плачков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть большие, где централизованное теплоснабжение – Киев, Харьков, Одесса и так далее. Если будет попадание в объект централизованного теплоснабжения или в подающий газ, например, в газораспределительную станция, есть вероятность того, что какая-то часть города останется без тепла Поэтому к этому должны быть обязательно готовы коммунальные службы, чтобы как можно быстрее слили воду из систем теплоснабжения, чтобы у нас не было, как в Алчевске. Мы помним: в мирное время был заморожен целый город», – сказал Плачков.

Он предупреждает, что дома без тепла могут оставаться несколько суток и призывает жителей больших городов подыскивать места для переезда на зиму.