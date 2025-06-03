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Зампред прозападной либеральной сербской партии «Свобода и справедливость» Мариника Тепич соврала, рассказывая о том, что у неё есть документы от Прокуратуры Франции, якобы доказывающие участие Александра Вучича и его брата Андрея в контрабанде наркотиков.

Выяснилось, что ложью оказались её рассказы о том, будто французская полиция задержала яхту с пачками кокаина, на которых было изображение сербского президента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для братьев Вучич дело крайне осложнилось в сентябре 2022 года, когда французская полиция на Таити на шведском паруснике изъяла 423 килограмма кокаина в упаковках с изображением Александра Вучича, а вы прекрасно знаете, что наркоторговцы маркируют свой товар», — накануне рассказала Тепич на пресс-конференции в Народной скупщине Сербии.

Однако журналисты издания «Политика» обнаружили исходник демонстрировавшихся оппозиционеркой фото пачек с кокаином и установили, что на них было нанесено не изображение Александра Вучича, а нынешнего президента Колумбии Густаво Петро.

Напомним, что по словам Мариники Тепич её партия «Свобода и справедливость» получила документы якобы изобличающие Вучича от Прокуратуры Франции. Он также отметила, что именно эти документы привели «делового партнера» семьи президента – наркоторговца Филиппа Корача в 2023 году на скамью подсудимых во Франции, где его обвинили в торговле наркотиками, оружием и убийстве.

Оппозиционерка добавила, что сербская Прокуратура по борьбе с организованной преступностью четыре года хранила эти доказательства у себя и не предпринимала по ним никаких действий. И сообщила, что каждый день с 13:00 в своем профиле в одной из социальных сетей частями будет публиковать информацию, содержащуюся в документах французской полиции и прокуратуры.