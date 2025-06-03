Сербская оппозиция откровенно лжёт. «Вучич» на пачках кокаина оказался президентом Колумбии

Алексей Топоров.  
03.06.2025 20:58
  (Мск) , Белград
Просмотров: 182
 
Балканы, Дзен, Майдан, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Сербия, Скандал


Зампред прозападной либеральной сербской партии «Свобода и справедливость» Мариника Тепич соврала, рассказывая о том, что у неё есть документы от Прокуратуры Франции, якобы доказывающие участие Александра Вучича и его брата Андрея в контрабанде наркотиков.

Выяснилось, что ложью оказались её рассказы о том, будто французская полиция задержала яхту с пачками кокаина, на которых было изображение сербского президента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Зампред прозападной либеральной сербской партии «Свобода и справедливость» Мариника Тепич соврала, рассказывая о том,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Для братьев Вучич дело крайне осложнилось в сентябре 2022 года, когда французская полиция на Таити на шведском паруснике изъяла 423 килограмма кокаина в упаковках с изображением Александра Вучича, а вы прекрасно знаете, что наркоторговцы маркируют свой товар», — накануне рассказала Тепич на пресс-конференции в Народной скупщине Сербии.

Однако журналисты издания «Политика» обнаружили исходник демонстрировавшихся оппозиционеркой фото пачек с кокаином и установили, что на них было нанесено не изображение Александра Вучича, а нынешнего президента Колумбии Густаво Петро.

Напомним, что по словам Мариники Тепич её партия «Свобода и справедливость» получила документы якобы изобличающие Вучича от Прокуратуры Франции. Он также отметила, что именно эти документы привели «делового партнера» семьи президента – наркоторговца Филиппа Корача в 2023 году на скамью подсудимых во Франции, где его обвинили в торговле наркотиками, оружием и убийстве.

Оппозиционерка добавила, что сербская Прокуратура по борьбе с организованной преступностью четыре года хранила эти доказательства у себя и не предпринимала по ним никаких действий. И сообщила, что каждый день с 13:00 в своем профиле в одной из социальных сетей частями будет публиковать информацию, содержащуюся в документах французской полиции и прокуратуры.

«Я прошу Прокуратуру возбудить дело. Я никогда не курил, никогда не видел наркотиков, насколько они жалки, когда так лгут… Я презираю наркотики и наркоторговцев», – отреагировал на эти обвинения сам Вучич, добавив, что в своё время Корач напал на его сына.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить