Кокаинист Макрон переводит стрелки: Вучича обвинили в наркоторговле по наводке Парижа

Алексей Топоров.  
02.06.2025 23:20
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Майдан, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Сербия, Скандал, Франция


Зампред прозападной либеральной сербской партии «Свобода и справедливость» Мариника Тепич сегодня заявила, что у неё есть документы от Прокуратуры Франции, якобы доказывающие участие Александра Вучича и его брата Андрея в контрабанде наркотиков.

Дескать, братья работали в связке с наркоторговцем Филиппом Корачем, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Зампред прозападной либеральной сербской партии «Свобода и справедливость» Мариника Тепич сегодня заявила, что у...

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На пресс-конференции в Народной скупщине Тепич сослалась на копии документов и переписки, которая, по ее словам, ясно показывают, что наркокартель Корача был связан с режимом Александра Вучича. По ей словам её  партия получила их от Прокуратуры Франции. Он также отметила, что именно эти документы привели Филиппа Корача в 2023 году на скамью подсудимых во Франции, где его обвинили в торговле наркотиками, оружием и ликвидации.

«Для братьев Вучич дело крайне осложнилось в сентябре 2022 года, когда французская полиция на Таити на шведском паруснике изъяла 423 килограмма кокаина в упаковках с изображением Александра Вучича, а вы прекрасно знаете, что наркоторговцы маркируют свой товар», — сказала Тепич.

Оппозиционерка рассказала, что сербская Прокуратура по борьбе с организованной преступностью четыре года хранила эти доказательства у себя и не предпринимала по ним никаких действий. И сообщила, что каждый день с 13:00 в своем профиле в одной из социальных сетей частями будет публиковать информацию, содержащуюся в документах французской полиции и прокуратуры.

Также она призвала к ответственности работников Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью Младена Ненадича, Сашу Дрецуна и Сашу Иванича.

«Расскажут ли эти эксперты, что у Корача был полицейский эскорт после прибытия в Сербию?», — спросила она.

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