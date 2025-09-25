СБУ и Билецкий запугивают не желающее эвакуироваться к бандеровцам население фейковыми роликами о «русских зверствах»

На фоне наступления армии России по всему фронту, украинская пропаганда предпринимает отчаянные попытки расчеловечить русских в глазах гражданского населения.

Цель дезинформации – заставить жителей прифронтовых зон не переходить на сторону РФ, а эвакуироваться на подконтрольную бандеровцам территорию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Укропропаганда выпустила фейковый ролик, где российские солдаты при зачистке населённого пункта якобы расстреливают семью и забирают ребёнка. На видео кадры зачистки, никакой конкретики или кадров с казнями, просто наложен звук, где звучит голос по рации «убивать всех без разбора, кроме детей».

Самое вероятное, что наши бойцы, обнаружив убитых бандеровцами гражданских, получили распоряжение оградить живую девочку и от вида трупов, и от опасностей, и после этого им поступил приказ уничтожать всех без разбора ВСУшников, попрятавшихся в домах.

Кроме того, пропагандисты прокололись на финальном тезисе, где становится ясно, для чего это всё было сляпано и выложено, а именно для выманивания населения на укро-бандеровскую территорию: от имени СБУ и 3-го армейского корпуса под командованием нациста Билецкого бандеровцы призывают «своевременно эвакуироваться из района боевых действий».

Этот наскоро слепленный укро-фейк прокомментировал «ПолитНавигатору» экс-замминистра информации ДНР, историк и политолог Артём Ольхин.

«В первую очередь, хотелось бы обратить внимание на историческую преемственность. Дело в том, что безудержный, откровенно садистский террор по отношению к мирному населению, это, в первую очередь, как раз стиль поведения именно бандеровцев. Эта жестокость, почти сакральная, какая-то такая больная жестокость, она передалась украинской армии и в дальнейшем. И поэтому они не брезгуют и провокациями, как та, которую мы видим там. Самое главное, что в целом нет ни одного аргументированного случая, когда международные структуры (а ведь Европа вообще не на нашей стороне) взяли и согласились, что да, это действительно русские сделали какие-то такие вещи по отношению к гражданскому населению. Даже Буча, которую раздували там очень долго – в итоге и на Западе согласились, что это был пропагандистский ход, который работал ровно столько, сколько было надо», – отметил Ольхин.

Он добавил, что данные вбросы – часть кампании по расчеловечиванию образа русского человека в целом и солдата, в первую очередь, потому что похвастаться какими-то конкретными победами на фронтах Киеву сложно.