СБУ будет срывать российские выборы – сенатор РФ
После массового бегства из России иноагентов западное вмешательство в выборы начали за них осуществлять украинские спецслужбы.
Об этом председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы и ранее отмечали тот факт, что после массового бегства определенной публики за границу и усиления российского законодательства в части иностранных агентов, западные антироссийские центры делают ставку на гораздо более агрессивные методы. Выражаясь языком улицы, жестить начинают, для чего активно и нагло начинают использовать возможности спецслужб русофобского киевского режима», – сказал Климов.
В частности, по его словам, украинские спецслужбы используют технологии мошеннических кол-центров, вербуя российских граждан на совершение терактов.
«Вдруг спецслужбы начали всех массово вербовать. Кем надо быть, чтобы тебе позвонили и сказали: родина просит сжечь трансформаторную будку за углом. Этих людей отлавливают по их поведению в соцсетях. Этой работой занимаются специалисты киевского режима и их кураторы, которые их на это натаскивают. Они все эти пакости и производят», – подчеркнул Климов.
