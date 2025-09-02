Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После массового бегства из России иноагентов западное вмешательство в выборы начали за них осуществлять украинские спецслужбы.

Об этом председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы и ранее отмечали тот факт, что после массового бегства определенной публики за границу и усиления российского законодательства в части иностранных агентов, западные антироссийские центры делают ставку на гораздо более агрессивные методы. Выражаясь языком улицы, жестить начинают, для чего активно и нагло начинают использовать возможности спецслужб русофобского киевского режима», – сказал Климов.

В частности, по его словам, украинские спецслужбы используют технологии мошеннических кол-центров, вербуя российских граждан на совершение терактов.