Россия варит Польшу на медленном огне: удары «Искандеров» не за горами – паника в местных СМИ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После того, как в Польше упали несколько российских разведывательных БПЛА, ей нужно увеличивать количество средств ПВО, самолетов и численность солдат НАТО.

Об этом пишет местное издание «Money Pl», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Теперь речь идёт не только о повторении заявления Трампа о том, что численность американских войск в Польше не будет сокращена. Мы хотим больше всего — самолётов, систем Patriot, большего военного присутствия», — цитирует издание свой источник в польском правительстве.

Чиновник считает также, что применение американских самолетов и западных ракет против дешевых российских БПЛА нецелесообразно:

«Когда речь идёт о поддержке ПВО, использование обычных средств не имеет смысла, поскольку беспилотники летают на малых высотах. F-35 не обязательно должен быть здесь так полезен; вертолёты или другие средства, специально разработанные для борьбы с беспилотниками, более эффективны».

Согласен с этим капитан-лейтенант в отставке, военный эксперт Максимилиан Дуре.

«Будем честны, мы боремся с этими беспилотниками средствами, которые гораздо дороже этих беспилотников. Однако мы способны реагировать, и если мы получим помощь от стран НАТО, нам ничто не угрожает. Поэтому давайте сохранять спокойствие, слушать объявления, выполнять приказы служб, потому что это самое главное, и, прежде всего, давайте не будем запуганы, потому что именно это Российская Федерация сейчас пытается сделать», – заявил он в комментарии изданию «Wirtualna Polska».

А еще один неназванный «высокопоставленный чиновник» из польского правительства переживает, что Россия сейчас устроила Польше медленную прожарку: