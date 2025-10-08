Российские спецслужбы помогли пресечь вооруженный переворот в Грузии – журналист
Грузия имеет неформальные каналы связи с Россией, но они не будут опубличены. В частности, российские спецслужбы помогли недавно разоблачить поставку оружия, которое грузинская оппозиция планировала использовать во время попытки госпереворота.
Об этом в эфире видеоблога RUSARM INFO заявил грузинский журналист Гулбаат Рцхиладзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Там след ведет в Украину, это известно. Особыми деталями я не владею, хотя очень сильно я подозреваю и имею какие-то косвенные сведения о том, что раскрыли это дело благодаря помощи российских спецслужб.
Это конечно не будет разглашаться, что вот Россия нам помогла в этом, но это так», – заявил Рцхиладзе.
Журналист также считает, что Россия в целом довольна победой партии «Грузинская мечта» на местных выборах:
«В России, конечно, довольны, потому что там поверхностно смотрят на ситуацию в Грузии. В России сейчас занимаются денацификацией Украины, и на этом фоне и Грузия, и другие страны отходят на второй план. Главное, чтобы не было открытой, ярой русофобии со стороны грузинских властей, и это надо признать, нет этого.
И Грузия в чем-то сотрудничает по неформальным каналам с российским руководством, так что, ну, это логично, что в России довольны».
