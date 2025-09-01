Противник поразил подстанцию в Краснодарском крае

Олег Кравцов.  
01.09.2025 08:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 787
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Киевский режим ночью атаковал Россию. По даннынм МО РФ, с вечера вчерашнего дня противник запустил 75 дронов.

Кроме того, Украина опубликовала кадры пуска ракет «Фламинго», передает корресопндент «ПолитНавигатора».

Оперативный штаб Краснодарского края проинформировал, что в в городе Кропоткин начался пожар на трансформаторной станции на площади 80 квадратных метров, который был потушен к утру.

Эта подстанция питает железнодорожный узел.

Со стороны России массовых пусков не было.

Тем не менее командование Воздушных сил ВСУ сообщало ночью о работе российских дронов в Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях. Кроме того, говорится о пуске беспилотников в направлении Одесской области. Результаты прилетов пока неизвестны.

Что касается пуска ракет «Фламинго», то достоверно неизвестно, когда были сделаны кадры. Некоторые украинские паблики предположили, что ракеты пошли на Крым. Тем не менее на данный момент каких-либо прилетов на полуострове не зафиксировано.

