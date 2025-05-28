«Привлечём Трампа» – Мерц обещает недовольным украинцам 18-й пакет санкций против РФ

Вадим Москаленко.  
28.05.2025 16:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Страны ЕС работают на восемнадцатым пакетом антироссийских санкций, и даже пытаются затащить в него США.

Об этом на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны ЕС работают на восемнадцатым пакетом антироссийских санкций, и даже пытаются затащить в него...

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«Пан канцлер, когда вы были на Украине, вы угрожали российскому президенту санкциями, говорили так ультимативно, если он не согласится на перемирие. Но ничего не произошло. Чего ещё вы ждёте, когда будут эти санкции?», – спросили журналисты.

«Со времени моего визита в Киев две с половиной недели назад мы приняли 17 пакет санкций. Это было во вторник. Это сильный пакет, и он был результатом нашего визита. Со стороны России не было готовности к перемирию, и потому вступил в силу этот пакет», – ответил Мерц.

Также он поспешил пригрозить России ещё одним пакетом санкций.

«Сейчас мы работаем над 18 пакетом санкций. Мы ведём переговоры с США, американское правительство также говорит о санкциях со стороны США. Мы проинформированы об этих разговорах, и я в них активно участвую», – добавил канцлер.

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