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Страны ЕС работают на восемнадцатым пакетом антироссийских санкций, и даже пытаются затащить в него США.

Об этом на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пан канцлер, когда вы были на Украине, вы угрожали российскому президенту санкциями, говорили так ультимативно, если он не согласится на перемирие. Но ничего не произошло. Чего ещё вы ждёте, когда будут эти санкции?», – спросили журналисты.

«Со времени моего визита в Киев две с половиной недели назад мы приняли 17 пакет санкций. Это было во вторник. Это сильный пакет, и он был результатом нашего визита. Со стороны России не было готовности к перемирию, и потому вступил в силу этот пакет», – ответил Мерц.

Также он поспешил пригрозить России ещё одним пакетом санкций.