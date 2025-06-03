Президентом Польши избран «союзник Трампа». Чем это обернётся для США, ЕС и России

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Во вторник, 3 июня, президент США на своей странице сети TRUTH процитировал заголовок репортажа интернет-телеканала NewsMax: «Союзник Трампа побеждает в Польше, шокируя всю Европу».

Ключевым изменением польской внешней политики при Кароле Навроцком, скорее всего, станет попытка снизить зависимость Варшавы от Брюсселя и восстановить отношения с Вашингтоном, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дональд Трамп в своём посте также добавил:

«Поздравляю, Польша, вы выбрали ПОБЕДИТЕЛЯ!».

Хотя имя Кароля Навроцкого не было упомянуто напрямую, его содержание позволяет предположить, что слова Трампа были адресованы избранному президенту Польши – тем более, что во время встречи Трампа и Навроцкого в Белом доме в начале мая президент США высказал уверенность, что его визави выиграет выборы.

А днём ранее американское агентство Bloomberg написало, что победа Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше является также успехом президента США Дональда Трампа и его движения MAGA (Make America Great Again).

«Ранее движение MAGA безуспешно пыталось повлиять на исход выборов в Германии, Канаде и Румынии, поддерживая националистических или крайне правых политиков. В Польше окружение Трампа поддержало Навроцкого, и он победил Рафала Тшасковского, союзника премьера Дональда Туска», – отмечено в публикации Bloomberg.

Тут стоит отметить, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом отношения американской администрации с польским правительством находятся на крайне низком уровне, – Трамп явно не забыл резкие выпады Туска в свой адрес.

Европейские политики, близкие к Дональду Трампу, – премьер Венгрии Виктор Орбан и лидер самой популярной французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен – восприняли победу Кароля Навроцкого с воодушевлением.

«Перед лицом Европейской комиссии, авторитарная политика и федералистские цели которой грубо нарушают национальный суверенитет, победа Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше является хорошей новостью», – написала Ле Пен.

В свою очередь, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сухо написала в сети Х* «Поздравления Каролю Навроцкому», и выразила уверенность, что ЕС продолжит «очень хорошее сотрудничество с Польшей». Скорее всего, она имела в виду Дональда Туска, поскольку все 10 лет правительств ПиС в Варшаве Еврокомиссия всячески давила на Польшу и даже предлагала ввести против неё санкции.

Теперь же именно польские консерваторы – как ПиС, так и «Конфедерация», которая поддержала Навроцкого во втором туре, – могут стать новой точкой сборки всех европейских сторонников Дональда Трампа. Одно дело небольшие Венгрия и Словакия, и совсем другое – Польша, без которой ЕС будет достаточно сложно принимать даже решения, требующие лишь относительного большинства.

Если же говорить о возможном потеплении отношений Варшавы и Москвы, то попытки отдельных комментаторов в Польше и России представить Кароля Навроцкого как потенциально договороспособного политика, мягко говоря, не выдерживают критики.

Да, в феврале 2025 года он действительно заявил, что «готов сесть за стол переговоров с Путиным», но при этом добавил:

«Как историк, я знаю, что в истории не раз приходилось вести переговоры с людьми, ответственными за убийства, изнасилования и разрушения, и что роль ответственного политика – сидеть за таким столом».

Кроме того, Навроцкий ограничил предмет возможных переговоров с Путиным и расширил круг их участников.

«Самым важным были бы переговоры – там были бы Трамп, Зеленский, Путин и я, – и разговор шел бы о том, станет ли Украина стабильным буфером между Российской Федерацией и Польшей», – заявил тогда кандидат в президенты Польши.

Поэтому можно вполне согласиться с прогнозом польского политолога Матеуша Пискорского: если под влиянием США Навроцкий и выскажется за перезагрузку польско-российских отношений, то это произойдет нескоро.