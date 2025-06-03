Критика бандеровцев – предвыборный шум. Новый президент Польши останется на стороне Киева

Новый президент Польши Кароль Навроцкий накануне выборов озвучивал критику преступлений УПА, пытаясь заручиться голосами части электората, скептически настроенного по отношению к Украине.

Однако в обозримом будущем Варшава сохранит курс на поддержку Киева, заявил экс-депутат польского сейма Матеуш Пискорский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Навроцкий буквально в последний день избирательной кампании решил посетить памятник жертвам геноцида, которые совершили украинские националисты над польским населением во время Второй мировой войны… В последний момент просто вспомнил о том, что действительно есть определенные сегменты электората, которые скептически относятся к Киеву…

Что он говорил во время предвыборной кампании, это одно, а то, как он на самом деле будет действовать уже в должности президента – это совершенно другое… Я не думаю, что что-то существенно изменится», – сказал Пискорский в эфире Baltnews.