Критика бандеровцев – предвыборный шум. Новый президент Польши останется на стороне Киева

Анатолий Лапин.  
03.06.2025 12:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Польша, Украина


Новый президент Польши Кароль Навроцкий накануне выборов озвучивал критику преступлений УПА, пытаясь заручиться голосами части электората, скептически настроенного по отношению к Украине.

Однако в обозримом будущем Варшава сохранит курс на поддержку Киева, заявил экс-депутат польского сейма Матеуш Пискорский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Навроцкий буквально в последний день избирательной кампании решил посетить памятник жертвам геноцида, которые совершили украинские националисты над польским населением во время Второй мировой войны… В последний момент просто вспомнил о том, что действительно есть определенные сегменты электората, которые скептически относятся к Киеву…

Что он говорил во время предвыборной кампании, это одно, а то, как он на самом деле будет действовать уже в должности президента – это совершенно другое… Я не думаю, что что-то существенно изменится», – сказал Пискорский в эфире Baltnews.

Он допускает, что накал антироссийской риторики из Варшавы может поубавиться.

«Навроцкий во время избирательной кампании заявлял, что готов встретиться с Путиным. Вопрос, насколько Путину интересно встречаться с Навроцким. У нас отношения заморожены, так что я не думаю, что существует предмет разговора сейчас. Возможно, поскольку Навроцкий считает себя сторонником трампизма, под влиянием США в какой-то момент действительно он выскажется за перезагрузку польско-российских отношений. Но я не думаю, что это произойдет скоро», – считает экс-депутат сейма.

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