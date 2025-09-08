Превращение Китая в российскую военную фабрику станет страшным сном для Украины – Бортник

08.09.2025 22:26
Если Россия начнёт переносить свои военные производства в Китай, интенсивность ударов по Украине может вырасти десятикратно.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия использует Беларусь, и частично Иран, и некоторые другие страны в качестве своих производственных цехов. А что будет, если Россия разместит заказы, например, на «Герань», в Китае?

Будет производить их не в Алабуге, а на какой-то китайской фабрике, сразу же под российскую технологию, с российской раскраской и красивой надписью.

А что будет, если Россия разместит производство каких-то других вещей, например, самоходных артиллерийских установок или ракетных систем в Китае?», – встревожился Бортник.

«К 100 Искандерам в месяц, которые Россия производит сейчас, добавится еще 1000 производящихся в Китае. Вот это самая большая опасность, что если Россия окажется способна договориться с Китаем, и превратить его в свою военно-промышленную фабрику.

Но мы уже видим, что и ВПК России набирает обороты по количеству «Шахедов» и ракет, которые запускаются по украинской территории. И это будет конечно только расти. Потому что производство набирает обороты», – добавил эксперт.

