Половина призванных сразу бежит из ВСУ! – крымский предатель умоляет украинцев не расслабляться и воевать

28.09.2025 16:17
  Киев
Украине катастрофически не хватает людей в армии из-за нежелания воевать.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бежавший от Русской весны экс-крымчанин, журналист Павел Казарин, ныне воюющий с Россией в составе ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сколько там мобилизовали? 30 тысяч в месяц мы мобилизовали. А то, что из этих 30 тысяч – 15 потом пошли в СЗЧ [самовольное оставление части] и армия не получила пополнение, позволяющее ей сдерживать врага эффективно», – возмущается предатель Крыма.

По его словам, на Украине люди и политики живут ощущением, что война скоро закончится.

«И они так думают: «Ну, сколько нам осталось воевать? Полгода, несколько месяцев, как-то в пределах инерционного сценария пробежим эту дистанцию». И так они думают уже 3,5 года. То есть три с половиной года они считают, что война скоро закончится. А если нет, не закончится? А если нам воевать еще полтора года, два года? А если нам еще 2,5 года нужно сдерживать это нашествие перед тем, как в России окончательно закончатся экономические ресурсы», – настраивает перебежчик украинцев на долгую войну.

