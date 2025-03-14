Первый командир спецподразделения «Красные береты»: «Не дадим повторить сценарий краха Югославии»

Полковник в отставке и первый командир «Красных беретов» Живоин Иванович, более известный как «Жика Црногорац», уверен, что за блокадами вузов, протестами стоят те же западные центры, что организовали и финансировали свержение Милошевича 5 октября 2000 года.

Об этом он сообщил агентству in4s, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Государственные структуры, и прежде всего все те, кто заботятся о безопасности страны и ее суверенитете, не должны вставать на сторону иностранных служб, желающих поставить у власти своих сторонников, как они это сделали почти два с половиной десятилетия назад. Нынешнее руководство не должно допускать ошибку, допущенную Социалистической партией Сербии (СПС) и Югославскими левыми (ЮЛ) в то время», – убеждён Иванович.

По его словам, значительная часть студентов участвующих в протестах, подвергается манипуляциям, при этом их акции координируются спецслужбами Великобритании и Германии.

Ветеран обратил внимание на то, что студенты, желающие учиться, сдавать экзамены и люди, которые их поддерживают, разбившие лагерь в Пионерском парке, подвергаются атакам и преследованиям со стороны толпы. Он отметил, что все патриотические организации Сербии откликнулись на призыв возглавляемой им Ассоциации ветеранов «Красные береты» прийти в Пионерский парк и поддержать молодежь. Он рассказал об облетевшем соцсети эпизоде, когда он набросился с палкой на одного из протестующих. Ветеран обратил внимание на то, что тот оскорбительно высказаться в адрес его матери.

«Она скончалась в 2000 году. Она родила девятерых детей, которыми гордилась, так же как и мы гордились ею. Я прошел четыре войны вместе с тремя другими братьями, сражаясь за свой сербский народ. И никому не позволю оскорблять мою семью, особенно мою мать, так же как и я сам никого не оскорбляю, как порядочный, воспитанный и образованный человек», — подчеркнул полковник Иванович.

При этом он добавил, что не гордится своей агрессивной реакцией, какой бы отвратительной ни была брань и провокация.