Переговоры по Украине могут длиться годами без прекращения боевых действий – прогноз

Максим Столяров.  
09.03.2025 01:39
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Украина


Опыт недавних конфликтов говорит о том, что переговоры по Украине могут продолжаться годами, а в это время будут идти боевые действия.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Опыт недавних конфликтов говорит о том, что переговоры по Украине могут продолжаться годами, а...

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«Сам процесс прекращения огня – обоюдный согласованный план. Обе стороны под обязательным присмотром международных наблюдателей, на которых они обе согласились, исполняют этот план поочерёдно. И этот план тоже обсуждается на переговорах ещё в процессе вооружённой борьбы.

Все понимают, что, даже исходя из опыта предыдущего прекращения огня во время соблюдения (а, на самом деле, несоблюдения) «Минска-2», было огромное количество эксцессов исполнителей. И в условиях огромного количества ненавидящих друг друга командиров бригад…даже регулярная армия всё равно не управляется железно, как часовой механизм, она состоит из живых людей. И живые люди могут психануть и т.д. с обеих сторон.

Искрить будет очень мощно [особенно с украинкой стороны], это опыт всех таких конфликтов. Значит, их разводить надо не меньше 35-40 км. Это дистанция выстрела дальнобойного орудия. А это уже более сложная процедура, потому что мы должны отходить с одинаковой скоростью в равных количествах и в одно и то же время», – рассказал Ширяев.

«Прекращение огня и развод противоборствующих сторон, и наблюдение за ними, как они соблюдают, это целая процедура. Даже договор о прекращении огня, переговоры, они длительные. Я напомню, что по четыре года шли переговоры и о прекращении огня во Вьетнаме, и о выводе советских войск из Афганистана, и в Корее тоже. Всё это шло во время боевых действий», – подчеркнул эксперт.

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