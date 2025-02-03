«Из Украины будет постоянно искрить» – Ширяев о заморозке и миротворцах

Максим Столяров.  
03.02.2025 21:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Ни одна страна, кроме фанатических натовских неофитов, типа прибалтов, в трезвом уме не захочет размещать свои войска на линии соприкосновения с такой нестабильной стороной, как Украина.

Об этом в интервью RTVI заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ни одна страна, кроме фанатических натовских неофитов, типа прибалтов, в трезвом уме не захочет...

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«Мы не видим кандидатов по очень серьёзной причине. РФ является ядерной державой номер один, номер два, не знаю, как там паритет с американцами. Кто возьмёт на себя гарантированную защиту Украины, в случае если перед ним стоит перспектива столкновения со стратегическим ракетно-ядерным комплексом? Штаты? Это обречь себя на риск.

Из Украины постоянно будет искрить, постоянные столкновения с Россией. Украинцы, естественно, будут добиваться каких-то своих целей, что-то этим не понравится, что-то тем – постоянный источник столкновения на низовом уровне и на дипломатическом, на военном, на всех», – сказал Ширяев.

Плюс, учитывая линию фронта, контингент должен быть огромным.

«Постоянно держать гигантскую армию, которую ты из своего кармана содержишь. Вопрос: а кто захочет выделить такую армию?

Путин сразу говорит, никакой армии НАТО – потому что это оккупация. Я с ним согласен, смешно – воевать-воевать, чтобы Украина не вошла в НАТО, а потом вдруг в результате мирных переговоров войска НАТО зашли на Украину целиком. Ерунда какая-то.

Есть нейтральные страны большие – Индия, Бразилия. А они захотят содержать такую армию десятилетиями?.. Сейчас не видно желающих. Есть желающие небольшие государства, неофиты НАТО, которые очень романтически настроены в отношении международной политики, страны Прибалтики, Польша… эти готовы – но у них сил нет», – заключил эксперт.

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