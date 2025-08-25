Одесса: в ТЦК принуждали парализованную женщину встать на колени

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пока зомби бродили по Одессе, окучивая ее своими гнойно-блакытными флагами — у зомби критические дни «нэзалэжности» — ТЦК творил беспредел в спальных районах города.

Тактика такая: вместе с полицаями тэцэкашники берут в осаду дом и вламываются в квартиры — всех выловленных мужиков могилизируют на месте.

То же они проделали в доме жилмассива Таирова, но одному из парней удалось сбежать. Как всегда, благодаря вмешательству местных женщин. На этот раз среди спасительниц оказались две женщины — инвалиды-колясочницы. Они пытались освободить других узников… собственно, уговорами. На что тэцэкашник рявкнул: «А кто будет служить?!». «Ты!», — ответила женщина на коляске. Тот взъярился, крикнул, что уже служил и у него есть награды. И, явно в неадекватном состоянии, принялся рычать на нее — «На колени!»…

На видео имеется еще множество «прекрасных» моментов, оно длинное. Но именно этот эксцесс вылился в сетевой скандал. Главживодерне пришлось комментировать. И вот какая у нее версия.

«Распространяемые видеозаписи фрагментарны и не отражают в полной мере причины и обстоятельства, предшествовавшие зафиксированному инциденту», — отрапортовали в областном ТЦК.

Там пояснили, что проверяли военно-учетные документы. И бойцы организации «Оберег» (ОПГ, помогающая могилизировать людей) выловили уклониста.

«На законное требование проследовать в ТЦК для уточнения данных, гражданин ответил отказом в агрессивной форме и предпринял попытку к бегству. Для пресечения противоправных действий были предприняты меры по задержанию. Но помешала группа гражданских лиц, что привело к эскалации конфликта и позволило правонарушителю скрыться» (хоть что-то хорошее).

А вот насчет облико-морале, всего этого «На колени!», в отчете ТЦК — ни слова. Нападки на парализованную женщину, значит, норма. Больше того, в живодерне ей еще и пригрозили:

«Ваши действия прямо вредят обороноспособности страны и подпадают под санкции Уголовного кодекса Украины… Мы призываем общество к трезвому анализу: прежде чем вмешиваться, осознайте, что вы можете помогать не «жертве произвола», а лицу, сознательно нарушающему законодательство о военной службе.

Во-во, в точку: люди таким и помогают — сознательно уклоняющимся.

А что до «фрагментарных и не отражающих действительность» кадров, выложенных в Интернет, то под официальным сообщением ТЦК появился комментарий:

«А то, что ваши гниды были с автоматом, которым целились в людей? Нет?»…

Добавить к сказанному, казалось бы, нечего. Но повторю то, с чего начал. В эти же самые минуты, пока могилизаторы кошмарили дом в далеком спальном районе (как и в десятках других), по центру города бродили толпища недобитых ганулов, разного рода мовные инспекторы, больной «профессор» Музычко, разъезжали байкеры-патриоты и прочая нацистская публика, загаживая все вокруг своим украинством — и все призывного возраста! И там тэцэкашники могли бы выполнить план могилизации на год вперед. Но чот не рискнули. Честь!







