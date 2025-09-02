Ни одна ПВО в мире не спасёт от комбинированной атаки русских с воздуха – украинский полковник
Российская тактика комбинированных ракетных и дроновых ударов способна преодолеть любую систему ПВО.
Об этом на канале «Общественное новости» заявил заместитель руководителя офиса Зеленского, экс-командир 93-й ОМБр ВСУ полковник Павел Палиса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Русские тоже совершенствуются. Чем лучше мы работаем по защите инфраструктуры, они совершенствуют средства поражения. Сейчас их тактика – это массированные комбинированные удары.
Используются и крылатые, и баллистические ракеты, и большое количество самих «Шахедов». Если все эти средства сконцентрированы на одной цели, то ни одна ПВО в мире не сможет защитить этот объект, в первую очередь, из-за большого количества», – рассуждал Палиса.
Он пожаловался, что средство противодействия российским дронам должно быть не только эффективным, но и дешёвым.
«Мы работаем над масштабированием уже существующих решений. Но для этого нужно время, чтобы нарастить производственные мощности», – подытожил укро-полковник.
