Ни одна ПВО в мире не спасёт от комбинированной атаки русских с воздуха – украинский полковник

Вадим Москаленко.  
02.09.2025 22:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 56
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская тактика комбинированных ракетных и дроновых ударов способна преодолеть любую систему ПВО.

Об этом на канале «Общественное новости» заявил заместитель руководителя офиса Зеленского, экс-командир 93-й ОМБр ВСУ полковник Павел Палиса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская тактика комбинированных ракетных и дроновых ударов способна преодолеть любую систему ПВО. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Русские тоже совершенствуются. Чем лучше мы работаем по защите инфраструктуры, они совершенствуют средства поражения. Сейчас их тактика – это массированные комбинированные удары.

Используются и крылатые, и баллистические ракеты, и большое количество самих «Шахедов». Если все эти средства сконцентрированы на одной цели, то ни одна ПВО в мире не сможет защитить этот объект, в первую очередь, из-за большого количества», – рассуждал Палиса.

Он пожаловался, что средство противодействия российским дронам должно быть не только эффективным, но и дешёвым.

«Мы работаем над масштабированием уже существующих решений. Но для этого нужно время, чтобы нарастить производственные мощности», – подытожил укро-полковник.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить