Навязанная «украинская идентичность» не даёт людям жить – беглый укро-бизнесмен

Вадим Москаленко.  
09.09.2025 21:58
  (Мск) , Киев
Жители новых российских регионов быстро растеряли навязанную им «украинскую идентичность» и теперь предпочитают мирную жизнь бунтам и протестам.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил покинувший Украину киевский миллионер Геннадий Балашов (в России объявлен в розыск за призывы на Евромайдане подрывать идущие через Украину газопроводы), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня уже непонятно, что такое идентичность украинцев. Потому что те ценности, которые нам вкидывали в голову, они оказались не для всей Украины.

Поэтому сейчас и возникает вопрос – на оккупированной территории идентичность украинца работает… или нет? Если бы она работала, там были бы бунты, сопротивления. А люди там, судя по всему, живут и живут себе. Не бомбят, паспорт дали, что-то производят. И в Крыму живут.

А вот где не живут по-настоящему – это где отстаивают идентичность», – невесело рассуждал Балашов.

По его мнению, оставшаяся часть Украины также разделена на два культурных региона – пронатовский западный и центральный. И поствоенный раздел Украины может пройти по этим границам.

«На долгие годы эти города превращаются в тупиковые – Харьков, Днепропетровск, Запорожье. Если раньше это был логистический центр, шли дороги на Крым и Донецк, по всей Украине можно было проехать. А сейчас это будет тупик», – подытожил миллионер.

