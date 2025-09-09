Навязанная «украинская идентичность» не даёт людям жить – беглый укро-бизнесмен

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Жители новых российских регионов быстро растеряли навязанную им «украинскую идентичность» и теперь предпочитают мирную жизнь бунтам и протестам.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил покинувший Украину киевский миллионер Геннадий Балашов (в России объявлен в розыск за призывы на Евромайдане подрывать идущие через Украину газопроводы), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сегодня уже непонятно, что такое идентичность украинцев. Потому что те ценности, которые нам вкидывали в голову, они оказались не для всей Украины. Поэтому сейчас и возникает вопрос – на оккупированной территории идентичность украинца работает… или нет? Если бы она работала, там были бы бунты, сопротивления. А люди там, судя по всему, живут и живут себе. Не бомбят, паспорт дали, что-то производят. И в Крыму живут. А вот где не живут по-настоящему – это где отстаивают идентичность», – невесело рассуждал Балашов.

По его мнению, оставшаяся часть Украины также разделена на два культурных региона – пронатовский западный и центральный. И поствоенный раздел Украины может пройти по этим границам.