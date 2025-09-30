«Наши солдаты на передовой с Россией», – Минобороны Британии

Елена Острякова.  
30.09.2025 12:22
  (Мск) , Москва
Просмотров: 351
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Русофобия, Сюжет дня


Британские солдаты воюют на стороне ВСУ.

Такой вывод  можно сделать из слов министра обороны Великобритании Джона Хили на съезде Лейбористской партии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если вам когда-нибудь захочется гордиться Великобританией,  посмотрите на тех, кто служит нашей стране и защищает нас всех. Наши солдаты на передовой с Россией, наши пилоты доставляют гуманитарную помощь в Газу, наши подводники неделями патрулируют моря. Наши моряки на авианосцах успокаивают союзников в Индо-Тихоокеанском регионе», – сказал Хили.

Он считает, что Консервативная партия Великобритании «всегда хвалила Путина», тогда как лейбористы «противостоят России».

«Сегодня наше послание Москве из Ливерпуля таково: президент Путин, вы не победите.  Хватит переговоров. Соглашайтесь на мир», – сказал Хили.

