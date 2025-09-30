«Наши солдаты на передовой с Россией», – Минобороны Британии
Британские солдаты воюют на стороне ВСУ.
Такой вывод можно сделать из слов министра обороны Великобритании Джона Хили на съезде Лейбористской партии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если вам когда-нибудь захочется гордиться Великобританией, посмотрите на тех, кто служит нашей стране и защищает нас всех. Наши солдаты на передовой с Россией, наши пилоты доставляют гуманитарную помощь в Газу, наши подводники неделями патрулируют моря. Наши моряки на авианосцах успокаивают союзников в Индо-Тихоокеанском регионе», – сказал Хили.
Он считает, что Консервативная партия Великобритании «всегда хвалила Путина», тогда как лейбористы «противостоят России».
«Сегодня наше послание Москве из Ливерпуля таково: президент Путин, вы не победите. Хватит переговоров. Соглашайтесь на мир», – сказал Хили.
