Британские солдаты воюют на стороне ВСУ.

Такой вывод можно сделать из слов министра обороны Великобритании Джона Хили на съезде Лейбористской партии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если вам когда-нибудь захочется гордиться Великобританией, посмотрите на тех, кто служит нашей стране и защищает нас всех. Наши солдаты на передовой с Россией, наши пилоты доставляют гуманитарную помощь в Газу, наши подводники неделями патрулируют моря. Наши моряки на авианосцах успокаивают союзников в Индо-Тихоокеанском регионе», – сказал Хили.

Он считает, что Консервативная партия Великобритании «всегда хвалила Путина», тогда как лейбористы «противостоят России».