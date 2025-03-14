Нам придется отправить войска, чтобы не допустить разгрома Украины – офицер НАТО

Анатолий Лапин.  
14.03.2025 11:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 842
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Сюжет дня, Украина


Войска НАТО должны будут вмешаться в конфликт на Украине напрямую.

Об этом полковник НАТО в отставке Хэмиш Бреттон–Гордон заявил в интервью YouTube-каналу War & Politics., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Войска НАТО должны будут вмешаться в конфликт на Украине напрямую. Об этом полковник НАТО...

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«Что касается поддержки Украины западными странами, то если прекращения огня не будет, то нам придется пересмотреть, как мы поддерживаем Украину. На Западе в Европе совершенно ясно, что мы не можем позволить России полностью захватить Украину. Поэтому есть сценарий, и это худший сценарий, при котором британским и французским войскам, возможно, придется быть на земле, чтобы поддержать Украину в борьбе с Россией, а истребители будут в воздухе.

Я бы добавил, что это худший сценарий, но если будет объявлено прекращение, то средства ПВО коалиции, безусловно, собьют любые ракеты, выпущенные по Украине», – заявил Бреттон-Гордон.

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