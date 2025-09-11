Нам нужно ядерное оружие! – Качиньский

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После инцидента с падением российских БПЛА в Польше настало время серьезно поднять тему о размещении американского ядерного оружия на территории республики.

Об этом в комментарии изданию «Money Pl» заявил бывший премьер-министр Польши Ярослав Качиньский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лидер праворадикальной партии PiS Качиньский утверждает, что после начала процедуры в соответствии со статьей 4 договора НАТО следует потребовать от союзников операции по укреплению на восточном фланге.

«Укреплять, укреплять и ещё раз укреплять, в том числе путём передислокации, если не более крупных подразделений, то, например, ракетных пусковых установок. И я считаю, что нам нужно начать очень серьёзно относиться к совместному использованию ядерного оружия» – паниковал он.

При этом, Качиньский выступил против того, чтобы Польша сбивала дроны и ракеты, запущенные Россией, над западными областями Украины: