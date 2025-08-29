«Москва играет хитрую игру с этим Донбассом», – укро-эксперт
Выполнение требования России об отступлении ВСУ из Славянска и Краматорска привело бы к внутренней политической нестабильности и краху режима Зеленского.
Об этом в эфире видеоблога Натальи Влащенко заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Москва играет очень хитрую игру. Вы думаете, Москве нужен этот Донбасс? Москва шла разделять сферы влияния с Западом, а получить Славянск – нет, конечно.
Мне кажется, что вся эта история с Донбассом – подтолкнуть Украину к краю пропасти. Вот пускай Зеленский даст приказ вывести войска из Донбасса, и посмотрим, что потом внутри Украины будет. Как долго Зеленский просидит в своей должности, не повторит ли он судьбу Саакашвили», – сказал Бортник.
«Расчёт на то, чтобы предложить Западу что-то, выглядящее рациональным, не опасным, и даже мелочным. Для Запада это всё равно, что попросит мелкую монету.
Но это может быть опасным для внутренней стабильности Украины. Это зафиксирует в общественном сознании военное поражение Украины в этой войне. Москва играет хитрую игру с этим Донбассом», – опасается укро-экспрет.
