«Москва играет хитрую игру с этим Донбассом», – укро-эксперт

Выполнение требования России об отступлении ВСУ из Славянска и Краматорска привело бы к внутренней политической нестабильности и краху режима Зеленского.

Об этом в эфире видеоблога Натальи Влащенко заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Москва играет очень хитрую игру. Вы думаете, Москве нужен этот Донбасс? Москва шла разделять сферы влияния с Западом, а получить Славянск – нет, конечно. Мне кажется, что вся эта история с Донбассом – подтолкнуть Украину к краю пропасти. Вот пускай Зеленский даст приказ вывести войска из Донбасса, и посмотрим, что потом внутри Украины будет. Как долго Зеленский просидит в своей должности, не повторит ли он судьбу Саакашвили», – сказал Бортник.