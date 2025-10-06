Мерц продолжает милитаризацию Германии на фоне антироссийской истерии
Хотя связь с Россией неизвестных беспилотников в небе над городами Германии и не доказана, власти ФРГ настаивают, что за инцидентами стоит Москва.
Об этом в эфире телеканала ARD1 заявил канцлер Фридрих Мерц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Дело расследуется. Были также инциденты, когда использовались беспилотники частного назначения… Угроза исходит не только от тех, кто якобы развлекается, но и от тех, кто хочет испытать население. Мы предполагаем, что за большинством этих полетов беспилотников стоит Россия», – заявил Мерц.
По его словам, власти ФРГ готовят увеличение численности армии – не только за счет добровольцев, но и призыва.
«У нас нет инструкторов, у нас нет казарм, все это нужно перестроить, но правы и те, кто говорит, что нам нужна срочная ясность, когда, возможно, снова будет призыв… Я выступаю за то, чтобы мы сделали то, о чем договорились в коалиционном соглашении…. Подозреваю, что это не останется только добровольным. У нас есть около 350 тысяч молодых людей в год…Я уверен, что мы добьемся роста бундесвера, мы должны это сделать».
