Мерц продолжает милитаризацию Германии на фоне антироссийской истерии

Анатолий Лапин.  
06.10.2025 10:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 245
 
Вооруженные силы, Германия, Дзен, Россия, Русофобия


Хотя связь с Россией неизвестных беспилотников в небе над городами Германии и не доказана, власти ФРГ настаивают, что за инцидентами стоит Москва.

Об этом в эфире телеканала ARD1 заявил канцлер Фридрих Мерц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Хотя связь с Россией неизвестных беспилотников в небе над городами Германии и не доказана,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Дело расследуется. Были также инциденты, когда использовались беспилотники частного назначения… Угроза исходит не только от тех, кто якобы развлекается, но и от тех, кто хочет испытать население. Мы предполагаем, что за большинством этих полетов беспилотников стоит Россия», – заявил Мерц.

По его словам, власти ФРГ готовят увеличение численности армии – не только за счет добровольцев, но и призыва.

«У нас нет инструкторов, у нас нет казарм, все это нужно перестроить, но правы и те, кто говорит, что нам нужна срочная ясность, когда, возможно, снова будет призыв… Я выступаю за то, чтобы мы сделали то, о чем договорились в коалиционном соглашении…. Подозреваю, что это не останется только добровольным. У нас есть около 350 тысяч молодых людей в год…Я уверен, что мы добьемся роста бундесвера, мы должны это сделать».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить