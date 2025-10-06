Хотя связь с Россией неизвестных беспилотников в небе над городами Германии и не доказана, власти ФРГ настаивают, что за инцидентами стоит Москва.

Об этом в эфире телеканала ARD1 заявил канцлер Фридрих Мерц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Дело расследуется. Были также инциденты, когда использовались беспилотники частного назначения… Угроза исходит не только от тех, кто якобы развлекается, но и от тех, кто хочет испытать население. Мы предполагаем, что за большинством этих полетов беспилотников стоит Россия», – заявил Мерц.

По его словам, власти ФРГ готовят увеличение численности армии – не только за счет добровольцев, но и призыва.